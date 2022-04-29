أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫94250، مقابل الريال الواحد 0٫25365

– الدولار: 3٫75065، مقابل الريال الواحد 0٫26661

– درهم إماراتي: 1٫02111، مقابل الريال الواحد 0٫97930

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72023

– دينار أردني: 5٫29013، مقابل الريال الواحد 0٫18903

– دينار كويتي: 12٫22160 مقابل الريال الواحد 0٫08182

– دينار بحريني: 9٫94861، مقابل الريال الواحد 0٫10052

– الريال القطري: 1٫03005، مقابل الريال الواحد 0٫97081

-الدرهم المغربي: 0٫37626 مقابل الريال الواحد 2٫66048

– الجنيه المصري: 0٫20286، مقابل الريال الواحد 4٫92941