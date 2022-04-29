شركة إريسكون توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة إريكسون “Ericsson”، عن إتاحة وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين عبر موقعها الإلكتروني، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– مهندس المكتب الخلفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، هندسة الاتصالات)، أو ما يعادلها.

– مدير مشروع العملاء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر).

وأفادت شركة إريكسون، بأنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .