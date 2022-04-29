بالفيديو .. المنيع يوضح حكم صيام شخص سافر لبلد لم يكتمل فيها عدة شهر رمضان بعكس بلدته

الرياض(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، موقف الشخص الذي صام أول رمضان في بلده وآخر الشهر سافر إلى بلد غيره ولم يكتمل لديهم عدة شهر رمضان 30 يوما.

وأكد أن على الشخص في هذه الحالة عليه أن يتبع ما عليه أهل البلد التي سافر فيها بشرط أن يكون بلد إسلامي، وأن يصلي معهم العيد، وذلك بحسب ما ذكره في قناة برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأشار إلى أنه لا يجوز للفرد حينها أن يصوم في ذلك اليوم، وإنما عليه أن يفطر مثلما يفعل المسلمين في البلد التي سافر إليها.