رئيس تركيا يغادر جدة

جدة(صدى):

غادر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا جدة اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي ، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد بن يوسف الحربي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.