اتهام رئيس وزراء بتهريب المخدرات

واشنطن(صدى):

وجه الادعاء الاتحادي في ميامي، اتهامات لرئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية أندرو ألتورو فاهي واثنين آخرين بتهريب الكوكايين وغسيل أموال، وفقا لوكالة رويترز.

وقام عملاء اتحاديون أمريكيون باعتقال رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ومدير موانئ الجزر الواقعة في البحر الكاريبي يوم الخميس في مطار ميامي بتهمة التخطيط لإدخال كوكايين إلى الولايات المتحدة وغسيل أموال.

وألقى عملاء إدارة مكافحة المخدرات في مطار ميامي أوبا لوكا، القبض على أندرو ألتورو فاهي، رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ، وأوليانفين ماينارد، مدير إدارة هيئة الميناء بالجزر.