حلمي بكر: طلال مداح عبقري غناء.. والجسمي يتربع على عرش الأغنية الخليجية

القاهرة(صدى):

وصف الملحن المصري حلمي بكر، الفنان الراحل طلال مداح، بأنه عبقري غناء، وكان له مذاق وأسلوب غنائي خاص به.

وقال حلمي بكر خلال برنامج مراحل: طلال مداح رجل بمعنى الكلمة وقيمة كبيرة في الحياة الفنة، طلال له مذاق وأسلوب غنائي خاص، عبقري غناء، وكان لديه جميع مقومات النجاح.

وبسؤاله حول الفنان الذي يتربع على عرش الأغنية الخليجية، أكد أن حسين الجسمي هو الفنان الذي يتربع على عرش الأغنية الخليجية اليوم فهو صاحب النغمة التي انتشرت في كل دول الخليج لأنه شعبي الصوت وله جماهيرية غير طبيعية.

وعن موقفه من الفنانة أصالة، قال بكر إنه معجب بصوتها كثيراً، وكان في لجنة اختبار صوتها في الإذاعة في بداياتها، وتوقع لها مستقبل كبير في الغناء، وأهدى لها أغنية “عاللي جرى”، والتي أدتها زوجته في ذلك الوقت المطربة عليا التونسية، وطلبت أصالة تقديم الأغنية بعد وفاتها وسمح لها بذلك.

وقال حلمي بكر إنه رغم ذلك يرفض التلحين لأصالة وممتنع عن ذلك، وانتقد أصالة ووصفها بأنها “ترتكب حوادث”.