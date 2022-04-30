أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.95490، العملة مقابل الريال الواحد 0.25285

– الدولار: 3.75063، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662

– درهم إماراتي: 1.02113، مقابل الريال الواحد 0.97930

– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.73549

– دينار أردني: 5.28785، مقابل الريال الواحد 0.18911

– دينار كويتي: 12.23177 مقابل الريال الواحد 0.08177

– دينار بحريني: 9.95210، مقابل الريال الواحد 0.10049

– الريال القطري: 1.03011، مقابل الريال الواحد 0.97077

-الدرهم المغربي: 0.37600مقابل الريال الواحد 2.65955

– الجنيه المصري: 0.20289، مقابل الريال الواحد 4.92877