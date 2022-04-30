أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.95490، العملة مقابل الريال الواحد 0.25285
– الدولار: 3.75063، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662
– درهم إماراتي: 1.02113، مقابل الريال الواحد 0.97930
– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.73549
– دينار أردني: 5.28785، مقابل الريال الواحد 0.18911
– دينار كويتي: 12.23177 مقابل الريال الواحد 0.08177
– دينار بحريني: 9.95210، مقابل الريال الواحد 0.10049
– الريال القطري: 1.03011، مقابل الريال الواحد 0.97077
-الدرهم المغربي: 0.37600مقابل الريال الواحد 2.65955
– الجنيه المصري: 0.20289، مقابل الريال الواحد 4.92877
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