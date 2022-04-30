عبدالله العثيم يوفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
كشفت عبدالله العثيم للاستثمار عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في 7 مدن بالمملكة “الرياض، الأحساء، عرعر، الدمام، حفر الباطن، جدة، أبها”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مدير عمليات مراكز تجارية (مولات):
– مكان العمل (الدمام، حفر الباطن).
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذات صلة.
– المعرفة والخبرة في مجال إدارة الأسواق والمراكز التجارية من 3 سنوات فأكثر.
– لغة انجليزية ممتازة.
– الاستعداد للعمل مباشرة.
2- فني كهرباء – فني تكييف:
– مكان العمل (الرياض، الأحساء، عرعر، الدمام، حفر الباطن، جدة، أبها).
– مؤهل دبلوم فأعلى.
– خبرة من سنتين فأكثر.
– عضوية مُعتمدة في هيئة المهندسين السعوديين.
– الاستعداد للعمل مباشرة.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1443/09/29هـ الموافق 2022/04/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد أدناه وتغيير العنوان بالمسمى الوظيفي والمنطقة المراد التعيين بها، مثال (مدير مول – الدمام) (فني كهرباء – الرياض):
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