عبدالله العثيم يوفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت عبدالله العثيم للاستثمار عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في 7 مدن بالمملكة “الرياض، الأحساء، عرعر، الدمام، حفر الباطن، جدة، أبها”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مدير عمليات مراكز تجارية (مولات):

– مكان العمل (الدمام، حفر الباطن).

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذات صلة.

– المعرفة والخبرة في مجال إدارة الأسواق والمراكز التجارية من 3 سنوات فأكثر.

– لغة انجليزية ممتازة.

– الاستعداد للعمل مباشرة.

2- فني كهرباء – فني تكييف:

– مكان العمل (الرياض، الأحساء، عرعر، الدمام، حفر الباطن، جدة، أبها).

– مؤهل دبلوم فأعلى.

– خبرة من سنتين فأكثر.

– عضوية مُعتمدة في هيئة المهندسين السعوديين.

– الاستعداد للعمل مباشرة.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1443/09/29هـ الموافق 2022/04/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد أدناه وتغيير العنوان بالمسمى الوظيفي والمنطقة المراد التعيين بها، مثال (مدير مول – الدمام) (فني كهرباء – الرياض):

[email protected]