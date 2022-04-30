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عبدالله العثيم يوفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

عبدالله العثيم يوفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت عبدالله العثيم للاستثمار عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في 7 مدن بالمملكة “الرياض، الأحساء، عرعر، الدمام، حفر الباطن، جدة، أبها”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مدير عمليات مراكز تجارية (مولات):
– مكان العمل (الدمام، حفر الباطن).
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذات صلة.
– المعرفة والخبرة في مجال إدارة الأسواق والمراكز التجارية من 3 سنوات فأكثر.
– لغة انجليزية ممتازة.
– الاستعداد للعمل مباشرة.

2- فني كهرباء – فني تكييف:
– مكان العمل (الرياض، الأحساء، عرعر، الدمام، حفر الباطن، جدة، أبها).
– مؤهل دبلوم فأعلى.
– خبرة من سنتين فأكثر.
– عضوية مُعتمدة في هيئة المهندسين السعوديين.
– الاستعداد للعمل مباشرة.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1443/09/29هـ الموافق 2022/04/30م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد أدناه وتغيير العنوان بالمسمى الوظيفي والمنطقة المراد التعيين بها، مثال (مدير مول – الدمام) (فني كهرباء – الرياض):

[email protected]

 


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