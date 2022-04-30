«الصحة»: تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 754,011 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 741,673 حالة، فضلًا عن تسجيل حالتي وفاة، واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 2088 حالة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (64,295,434) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.