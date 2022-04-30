بالفيديو.. لحظة دهشة رجل أمن بالحرم فوجئ بوالداته أمامه

مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو، مشاهد لدهشة رجل أمن بالحرم المكي فوجئ بوجود والدته أمامه.

وأظهر الفيديو، ظهور الأم فجأة أمام ابنها الذي اندهش وقام باحتضانها وتقبيل رأسها ويدها.