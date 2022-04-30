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بالفيديو.. لحظة دهشة رجل أمن بالحرم فوجئ بوالداته أمامه

بالفيديو.. لحظة دهشة رجل أمن بالحرم فوجئ بوالداته أمامه
مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو، مشاهد لدهشة رجل أمن بالحرم المكي فوجئ بوجود والدته أمامه.

وأظهر الفيديو، ظهور الأم فجأة أمام ابنها الذي اندهش وقام باحتضانها وتقبيل رأسها ويدها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58616 ] نشر منذ 53 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه ممكن تكون صدفه وممكن تكون مرتبه مسبقا

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