نشر : منذ ساعة واحدة : 9٬181 1 أخبار الصفحة الرئيسية, الاخبار المحلية بالفيديو.. لحظة دهشة رجل أمن بالحرم فوجئ بوالداته أمامه مكة المكرمة(صدى): وثق مقطع فيديو، مشاهد لدهشة رجل أمن بالحرم المكي فوجئ بوجود والدته أمامه. وأظهر الفيديو، ظهور الأم فجأة أمام ابنها الذي اندهش وقام باحتضانها وتقبيل رأسها ويدها. https://slaati.com/wp-content/uploads/2022/04/Untitled-Project86.mp4 الوسوم:أم, الحرم المكي, رجل أمن, ردة فعل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58616 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ممكن تكون صدفه وممكن تكون مرتبه مسبقا