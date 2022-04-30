شاهد.. رجل يطعن طليقته ويصيبها بـ 55 غرزة

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تعدي رجل على زوجته السابقة أثناء ذهابها إلى العمل بأحد البنوك المصرية.

ويظهر بالفيديو الرجل وهو يسير وراء طليقته ثم ركض إليها وقام بالتعدي عليها ليصيبها بـ 55 غرزة بالوجه.