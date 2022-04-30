نشر : منذ ساعتين : 194 2 منوعات شاهد.. رجل يطعن طليقته ويصيبها بـ 55 غرزة القاهرة(صدى): وثق مقطع فيديو لحظة تعدي رجل على زوجته السابقة أثناء ذهابها إلى العمل بأحد البنوك المصرية. ويظهر بالفيديو الرجل وهو يسير وراء طليقته ثم ركض إليها وقام بالتعدي عليها ليصيبها بـ 55 غرزة بالوجه. https://slaati.com/wp-content/uploads/2022/04/Untitled-Project88.mp4 الوسوم:الإصابة, الاعتداء, البنوك, الطلاق, مقطع فيديو
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58616 ] نشر منذ ساعة واحدة
حسبي الله عليه الحقير
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 1070 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله