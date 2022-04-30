بالفيديو.. ضبط مجموعة من المتسولين في عدة مناطق

الرياض(صدى):

تواصل الجهات الأمنية جهودها في رصد وضبط المتسولين في جميع مناطق المملكة؛ حيث ضبط مجهول من الجنسية اليمنية في محافظة جدة يستعطف المارة بإعاقته ويتسول بطريقة مباشرة.

وتمكنت الجهات المختصة من ضبط مخالفة لنظام الحدود تتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية، فضلًا عن مقيم من الجنسية البنجلاديشية يتسول أمام أحد المجمعات التجارية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يتسول بطريقة مباشرة من المارة في الطرقات، وزائرة من الجنسية السورية تتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة يتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المحلات التجارية.