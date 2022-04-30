شاهد.. جسر الملك فهد يستقبل المسافرين من مواطني مجلس التعاون بـ الهوية الوطنية

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، جسر الملك فهد يستقبل المسافرين من مواطني مجلس التعاون بـ “الهوية الوطنية”.

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت عن رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن الجوازات أوضحت أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.