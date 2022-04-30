فيتوريا يضع شرطين لقبول عرض الأهلي 

نواف السالم(صدى):

وضع المدير الفني البرتغالي السابق لفريق النصر، روي فيتوريا، شرطين للعودة للتدريب مرة أخرى في المملكة.

ووفق المعلومات الواردة فإن روي فيتوريا وضع شرطين لقبول عرض الأهلي وهما موافقة مساعديه على العودة للعمل معه في دوري المحترفين وحصوله على راتب مناسب، بحسب “كووورة”.

ووضعت إدارة الأهلي، عدة خيارات بديلة حال عدم التوصل لاتفاق مع فيتوريا؛ لرغبتها في حسم ملف المدرب مبكرًا.

وكان فيتوريا قاد نادي النصر لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عام 2019، قبل أن تتم إقالته موسم 2021 بسبب سوء النتائج، ولا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد إقالته من تدريب فريق سبارتاك موسكو الروسي ديسمبر الماضي.