بالفيديو.. الدكتور ناصر العقيلي يوضح أوجه الإستفادة من تصنيفات الجامعات

الرياض(صدى):

أوضح وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي مدى الإستفادة من تصنيفات الجامعات.

وقال العقيلي :” اليوم أحد المستهدفات التي وضعتها المملكة ووضعتها وزارة التعليم بوصول مجموعة من الجامعات إلى التصنيفات العالمية والذي ينعكس بدوره على جودة التعليم وعلى حضور الجامعات”.

وأضاف ” التصنيفات كثيرة، ولكن اليوم تحديداً نتحدث عما نستفيده من هذه التصنيفات، هذا التصنيف والذي يسمى الأثر حيث أن الجامعات التي تتقدم في هذا التصنيف هذا يعني أنها تحقق تنمية مستدامة خلال ممارستها داخل الجامعة “.