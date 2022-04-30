شاهد.. ‏طفل فوق كتفَيَّ والده يرفع الأذان على طريقة مؤذِّنيّ الحرم المكي

مكة المكرمة(صدى):

خطف طفل لم يتعد السابعة من عمره الأنظار داخل الحرم المكي، بعدما قام برفع الآذان بصوته العذب وأبهر كل المحيطين به، وفقاً لفيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وأظهر الفيديو، الطفل الصغير وهو فوق كتفي والده، بملابس الإحرام، ويرفع الآذان على طريقة مؤذني الحرم المكي.

واستوقف الصغير جميع المصلين والمعتمرين، الذين لفت انتباههم صوته العذب وأداؤه للآذان مقارنة بصغر سنة، حيث التف حوله العديد من الأشخاص وعلامات الإعجاب والفخر تبدو على وجوههم.