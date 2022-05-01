حرق كلب باستخدام ألعاب نارية..ووزارة البيئة تتدخل

الرياض(صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح عبدالمحسن بن دخيل، على مقطع متداول لحرق كلب بالألعاب النارية في مكان حساس من جسده.

وأوضح صالح بن دخيل، أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء للحيوان باستخدام الألعاب النارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة: تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية حارق الكلب، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.