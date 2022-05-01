مواطن يحلق شاربه بعد خسارته رهانًا حول موعد عيد الفطر

علي القحطاني (صدى):

ظهر مواطن أطلق على نفسه لقب زعاق حائل، وهو يحلق شاربه في بث مباشر بعدما خسر التحدي أمام الخبير الفلكي خالد الزعاق قبل يومين حول موعد عيد الفطر المبارك.

وكان المواطن قد تحدى الدكتور خالد الزعاق، بأن عيد الفطر سوف يكون يوم الأحد وليس الإثنين، قائلا: بما أني زعاق حايل، راح أحلق شاربي على الصفر إذا كان العيد يوم الإثنين، العيد بيكون يوم الأحد.

وأعلنت المحكمة العليا أن يوم الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.