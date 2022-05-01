حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،تبوك، الجوف،الحدود الشمالية،حائل والقصيم يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.