مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي شهر رمضان المبارك لهذا العام، على ارتفاع بنسبة 4.9 % ما يعادل 644 نقطة ليغلق عند 13734 نقطة مقارنة بافتتاحه بداية الشهر الفضيل عند 13090 نقطة.

وسجل مؤشر السوق ارتفاعا في 3 أسابيع من أصل 4 أسابيع خلال شهر رمضان، ليسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط منذ عام 2014 حيث ارتفع آنذاك بنحو 646 نقطة.

وتزامن الشهر الفضيل مع بداية فترة إعلان الشركات المدرجة في السوق السعودي عن نتائجها المالية للربع الأول 2022، حيث أعلنت حتى الآن 56 شركة عن نتائجها ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الاعلان بعد استئناف التداولات في السوق يوم 8 مايو 2022.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المبارك وصلت مكاسب مؤشر السوق إلى 2452 نقطة وبنسبة 21.7 %.