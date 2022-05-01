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إدارة المساجد بأضم تقرر إقامة صلاة العيد بكافة جوامع المحافظة

إدارة المساجد بأضم تقرر إقامة صلاة العيد بكافة جوامع المحافظة
حامد العمري(صدى):

أكدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، بأنه ستقام صلاة العيد بمشيئة الله تعالى في كافة جوامع المحافظة ، والتي يبلغ عددها 45 جامعا .

يأتي ذلك بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور : عبداللطيف آل الشيخ – حفظه الله – ، بإقامة صلاة العيد في الجوامع دون المصليات ، نظراً لماتمر به المملكة من موجة أمطار نسأل الله أن يعم بنفعها البلاد والعباد .

وتقدمت الإدارة وكافة منسوبيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين ، ومقام معالي وزير الشؤون الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلين الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال .


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