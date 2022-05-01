بالفيديو .. الأرصاد: استمرار الأتربة المثارة حتى ثالث أيام عيد الفطر

الرياض(صدى):

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار الأتربة المثارة والعوالق ترابية حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح “العقيل” المناطق الأكثر تأثرا بهذه الأتربة، وهي المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

ونوه بأن سرعة الرياح ستصل في المناطق الشمالية إلى حدود 40 إلى 50 كم/ س، وستكون مثيرة للأتربة والغبار.