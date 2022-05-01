بالفيديو .. الأرصاد: استمرار الأتربة المثارة حتى ثالث أيام عيد الفطر
أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار الأتربة المثارة والعوالق ترابية حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح “العقيل” المناطق الأكثر تأثرا بهذه الأتربة، وهي المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.
ونوه بأن سرعة الرياح ستصل في المناطق الشمالية إلى حدود 40 إلى 50 كم/ س، وستكون مثيرة للأتربة والغبار.
فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل:
أتربة مثارة وعوالق ترابية تستمر حتى ثالث أيام #عيد_الفطر ومناطق #المدينة_المنورة و #القصيم و #الرياض و #الشرقية الأكثر تأثرا بها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rHVV5WnWhT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2022
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