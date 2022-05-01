تطور جديد بشأن قضية النصر ضد حمدالله والبلوي 

ماجد محمد(صدى):

تكشفت معلومات بشأن تطورات جديدة في قضية الشكوى المقدمة من نادي النصر، ضد إدارة نادي الاتحاد ومدير الكرة حامد البلوي، والمحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اتحاد القدم لن يتخذ قرارات في القضية التي رفعت ضد نادي الاتحاد، وذلك فيما يتعلق بالإداري حامد البلوي، وذلك لعدم كفاية الدليل الذي تم تقديمه، بحسب “الجزيرة”.

وأشارت:” الشق الذي يتعلق بمحترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، سيتم النظر فيه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فقط”.

وكان نادي النصر، أصدر بيانًا رسميًا، بشأن شكواه تجاه نادي الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي.