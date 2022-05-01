بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الرياض(صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ.

وقدم، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام، ماجد القصبي، التهنئة لأبناءه وبناته وإخوانه وأخواته المواطنين والمقيمين في المملكة، والمسلمين والمسلمات في كل مكان، بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع وهم يرفلون بثياب الأمن والأمان والصحة والسعادة، وأن يحفظ بلادنا وبلدان العالم من كل شرٍ ومكروه”.

وقال خادم الحرمين الشريفين:”نحمد الله على ما أنعم به علينا وعليكم، من صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، سائلين الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع مجيب”.

وأضاف:”نشكر المولى الكريم أن بلغنا عيد الفطر السعيد، راجين الله تعالى أن يبهج بالعيد صدورنا وأن يعيننا جميعاً لتحقيق مقاصد العيد المبارك من إظهار السرور والفرح بفضل الله ورحمته”.

وتابع :”نحمد الله أن وفقنا لمواصلة هذا العمل الجليل، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، وسارت عليه هذه البلاد، بقيادة أبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ ولا نزال ونبقى نفتخر، ونتشرف بمواصلة المهمة، بأعلى كفاءة وأميز عطاء بإذن الله تعالى، إن الشرف العظيم الذي ميز الله بلادنا به من خدمة الحرمين والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار وتقديم أرقى الخدمات لهم هو مصدر فخر لنا جميعاً نبذل من أجله الغالي والنفيس أداءً للمسؤولية واستشعاراً لقداسة هذا الواجب العظيم”.

وأضاف :”لقد كان من فضل الله أن المملكة أعادت السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولقد سعدنا بتوفيق الله لأعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين والزوار الذين شّرفهم بزيارة الحرمين الشريفين، في رمضان المبارك”.

وأكد اعتزازه بأبطالنا البواسل والمرابطين في الحدود والثغور، مقدما الشكر إلى أبناءه وبناته العاملين بإخلاص في القطاعات العسكرية والمدنية متضرعين إلى المولى أن يوفقنا للخيرات كلها، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.