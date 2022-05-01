فواكه تحتوي على نسبة منخفضة من السكر

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الفاكهة طريقة صحية لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف إلى النظام الغذائي.

واقترح الخبراء عدة أنواع لذيذة من الفاكهة قليلة السكر والتي تقدم المغذيات والفوائد الصحية وتشمل الخوخ: تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم على حوالي 13 جراما من السكر.

الفراولة: تعد مصدرا جيدا لفيتامين C والألياف، وتحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على حوالي 8 جرام من السكر فقط.

الغريفون: يعرف بـ ” الجريب فروت ” خيار رائع للإفطار أو بديل للوجبات الخفيفة السكرية، نصف حبة جريب فروت تحتوي على 8.5 جرام من السكر.

الأفوكادو: يعتبر فاكهة دسمة، لكنها بالحقيقة الغنية بالعناصر الغذائية المليئة بالدهون الصحية.

التفاح: يحتوي 300 مادة كيميائية نباتية مختلفة تغذي بكتيريا الأمعاء داخل التفاح.

البرتقال: كل حبة برتقال تحتوي على 12 جراما، ولكن كوب من عصير البرتقال يحتوي على ضعف كمية السكر وثلث الألياف.