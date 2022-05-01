فواكه تحتوي على نسبة منخفضة من السكر
تعتبر الفاكهة طريقة صحية لإضافة الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف إلى النظام الغذائي.
واقترح الخبراء عدة أنواع لذيذة من الفاكهة قليلة السكر والتي تقدم المغذيات والفوائد الصحية وتشمل الخوخ: تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم على حوالي 13 جراما من السكر.
الفراولة: تعد مصدرا جيدا لفيتامين C والألياف، وتحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على حوالي 8 جرام من السكر فقط.
الغريفون: يعرف بـ ” الجريب فروت ” خيار رائع للإفطار أو بديل للوجبات الخفيفة السكرية، نصف حبة جريب فروت تحتوي على 8.5 جرام من السكر.
الأفوكادو: يعتبر فاكهة دسمة، لكنها بالحقيقة الغنية بالعناصر الغذائية المليئة بالدهون الصحية.
التفاح: يحتوي 300 مادة كيميائية نباتية مختلفة تغذي بكتيريا الأمعاء داخل التفاح.
البرتقال: كل حبة برتقال تحتوي على 12 جراما، ولكن كوب من عصير البرتقال يحتوي على ضعف كمية السكر وثلث الألياف.
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