5 أطعمة مفيدة مناسبة لصباح العيد

أميرة خالد(صدى):

قدم مجلس الصحة الخليجي 5 أطعمة مفيدة مناسبة لتناولها في صباح عيد الفطر المبارك.

وذكر أن من هذه الأطعمة وجبة البيض لكونها غنية بالبروتين ويعزز الشعور بالشبع ويساعد على تناول سعرات حرارية أقل، مضيفا أن “الجبن القريش” يعد طعام إفطار رائع ويحتوي على نسبة عالية مـن الـبروتين، ويعزز الشعور بالامتلاء ويزيد معدل الأيض.

ونصح بإضافة المكسرات إلـى وجبة الإفطار، لكونها مليئة بالعناصر الغذائية، مما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك الشوفـان لكونه غني بالألياف التي تخفض نسبة الكوليسترول وتزيد من الشعور بالامتلاء، ولتعزيز البروتين، كما يمكن إعداده بالحليب.

كما نصح بتناول الفاكهة لكونها لذيذة، ومصدر للفيتامينات والبوتاسيوم، وتشعر الفرد بالامتلاء بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف.