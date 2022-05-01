قرار بإيقاف كنو ومنع الهلال فترتي تسجيل ودفع 27 مليوناً للنصر

نواف السالم(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، قراراتها بشأن قضية اللاعب محمد كنو وأزمة توقيعه لناديي النصر والهلال بالوقت ذاته.

وأعلنت الغرفة إيقاف اللاعب كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية.

كما تقرر إلزام كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يبلغ 27 مليون ريال، منها سبعة ملايين وخمسمائة ألف الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد، بالإضافة لمبلغ 19 مليوناً و500 ألف التي تمثل المتبقي من قيمة عقد اللاعب.

وأوضحت غرفة فض المنازعات أنها قامت برد الدعوى المقدمة من اللاعب محمد كنو، مشيرة إلى ثبوت إنهاء اللاعب المحترف للعقد المبرم في الثالث من يناير الماضي مع النادي دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع.