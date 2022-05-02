فهد الروقي بعد قرار إيقاف كنو: اتحاد جاب العيد في ليلة العيد

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية اللاعب محمد كنو وأزمة توقيعه لناديي النصر والهلال بالوقت ذاته.

وقال الروقي مستنكرا: اتحاد جاب العيد في ليلة العيد، لأول مرة غرفة فض المنازعات تصدر عقوبة في تاريخ كرة القدم السعودية، وقبل 3 أسابيع مركز التحكيم الرياضي رد قضية كاملة بين الفتح والاتفاق بخصوص عبدالله آل سالم لأن العقوبة صدرت من فض المنازعات، وهذه القضية اسمها قضية ما يطلبه النصر فلقد تحققت كل طلبات النصر.

وكانت غرفة فض المنازعات قررت إيقاف اللاعب كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين، وإلزام كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يبلغ 27 مليون ريال.