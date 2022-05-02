توضيح من سكني حول كيفية الحصول على الدعم حال رفض البنوك التمويل

الرياض(صدى):

تفاعل برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع استفسار حول مدى إمكانية الحصول على دعم سكني لشراء قطعة أرض، في حال رفضت البنوك تمويل العميل.

وكان أحد الأشخاص استفسر بشأن طريقة استفادته من دعم سكني والحصول على قطعة أرض، بعد أن رفضت البنوك تمويله؛ بحجة أن شركته ليست معتمدة لديهم.

وأكد البرنامج أنه في حال تم رفض طلب الشخص من جميع الممولين، تتم دراسة طلبه وتحديد مسار مناسب له، ومن ثم إفادته بكل التفاصيل والإجراءات اللازمة.