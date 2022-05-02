البكيري من داخل المستشفى: حاولت أن أكون أنيقًا بما يليق ببهجة العيد

طلال الغامدي(صدى):

نشر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، صباح اليوم الأثنين، صورة له من داخل المستشفى، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وعلق البكيري على صورته بقوله: لا تدققوا، حاولت أن أكون أنيقًا بما يليق ببهجة العيد، ثوب مستشفيات، متحزما بما يشد قلبي طبيا، تزينه أسلاك جهاز قياس نبضاته، لأقول لكم جميعا عيدكم مبارك، والله يهنئكم بأنفسكم ومالكم وذريتكم، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، فالحمد والشكر له.

وكان محمد البكيري قد خضع لعملية قلب مفتوح قبل أيام، وقد تكللت بالنجاح.