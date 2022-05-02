أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.94770، العملة مقابل الريال الواحد 0.25328

– الدولار: 3.75130، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657

– درهم إماراتي: 1.02129، مقابل الريال الواحد 0.97915

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72357

– دينار أردني: 5.28880، مقابل الريال الواحد 0.18908

– دينار كويتي: 12.21678 مقابل الريال الواحد 0.08176

– دينار بحريني: 9.94023، مقابل الريال الواحد 0.10061

– الريال القطري: 1.03029، مقابل الريال الواحد 0.97060

-الدرهم المغربي: 0.37496مقابل الريال الواحد 2.66971

– الجنيه المصري: 0.20254، مقابل الريال الواحد 4.93685