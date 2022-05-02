أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.94770، العملة مقابل الريال الواحد 0.25328
– الدولار: 3.75130، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657
– درهم إماراتي: 1.02129، مقابل الريال الواحد 0.97915
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72357
– دينار أردني: 5.28880، مقابل الريال الواحد 0.18908
– دينار كويتي: 12.21678 مقابل الريال الواحد 0.08176
– دينار بحريني: 9.94023، مقابل الريال الواحد 0.10061
– الريال القطري: 1.03029، مقابل الريال الواحد 0.97060
-الدرهم المغربي: 0.37496مقابل الريال الواحد 2.66971
– الجنيه المصري: 0.20254، مقابل الريال الواحد 4.93685
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