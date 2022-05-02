طرق الحفاظ على الجهاز الهضمي وحمايته من الإمساك بالعيد

أميرة خالد(صدى):

يتعرض البعض لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وزيادة فرص الإصابة بالإمساك بعد الخروج من رمضان وتناول مأكولات وحلوى العيد.

وتعد أبرز وأهم النصائح التي تحميك من الإصابة بالإمساك خلال العيد: تجنب الإفراط في تناول الحلويات الخاصة باحتفالات العيد؛ لأنها من أبرز أسباب الإصابة والتعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي، وتجنب الإفراط في تناول المسليات الخاصة بالعيد؛ لأنها تزيد من فرص التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.

ومن الضروري تناول كميات وفيرة من الماء لتفادي الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك، كما أن عمليات الإسراف في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والمقلية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي التي يمكن أن تصيبك بالإمساك.

ولتجنّب الإصابة بالإمساك عليك تناول الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والمعدة؛ ولذا عليك تناول الخس والخيار، والجرجير، والإكثار من تناول الخضراوات؛ لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بمشاكل المعدة والإصابة بالإمساك.