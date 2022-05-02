ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي هنأه خلاله بعيد الفطر

مكة المكرمة(صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.

وقد بادل سمو ولي العهد – حفظه الله – ، سمو ولي عهد أبوظبي التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركة.