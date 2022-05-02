باحثون يطورون جل لعلاج السمنة ومرض السكري

أميرة خالد(صدى):

تمكن فريق بحثي من جامعة ألاباما الأمريكية، من تطوير علاج جديد يساهم في علاج من السمنة ومرض السكري من النوع 2، كما أنه يقي من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وذكر الباحثون أن العلاج الذي قاموا بتطويره عبارة عن جل ويحتوي على أكسيد النيتريك، مشيرين إلى أن الاختبارات التي أجروها على فئران التجارب أثبتت أن العلاج ساهم في استرخاء العضلات الداخلية للأوعية الدموية.

وأكدوا أن العلاج ساهم في انخفاض الدهون الثلاثية في الكبد، وانخفاض وزن الكبد، وتقليل الدهون الثلاثية والكولسترول في مصل الدم.