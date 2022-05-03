شابة تستغيث من داخل تابوتها خلال جنازتها

متابعة أميرة خالد(صدى):

ودعت عائلة في بيرو، ابنتها مرتين وذلك بعد أن طلبت الفتاة النجدة من داخل تابوتها المغلق خلال إجراءات جنازتها، لتتوفى بعد ساعات.

وكانت الفتاة قد تعرضت لحادث خطير أودى بحياة شقيق زوجها وأصاب أبناء أخيها بجروح خطيرة.

وبعد أن أعلن أنها “ميتة” في أعقاب الحادث المروع ،اجتمعت عائلتها لإقامة الجنازة ثم حُملت لاحقًا في نعش.

وعندما رفع أقاربها الهيكل الخشبي على أكتافهم ، بدأوا في سماع أصوات غريبة، أنزلوا التابوت وفتحوا الغطاء ليجدوها حية.

وبمجرد نقلها إلى المستشفى حالتها قد تدهورت وتوفيت بشكل مأساوي بعد ساعات قليلة.