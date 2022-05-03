إعصار يدمر 1000 مبنى في أمريكا

واشنطن(صدى):

دمر إعصار أكثر من 1000 مبنى في جنوب-وسط كنساس الأمريكية، جراء رياحاً بسرعة بلغت نحو 265 كيلومتراً في الساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الإعصار تسبب بدمار بالغ في ضواحي ويتشيتا، أكبر مدن ولاية كنساس التي تقع إلى الجنوب الشرقي، ما أدى إلى سقوط بعض الجرحى، بينهم عناصر من الدفاع المدني.

وأعادت السلطات المختصة التيار الكهربائي إلى نحو 15000 شخص انقطعت عنهم الكهرباء بسبب العاصفة، وبحسب الشركة العاملة في المنطقة لا يزال هناك أقل من 1000 شخص يفتقرون إلى الطاقة في منطقة ويتشيتا.