غوميز يهنئ المسلمين بعيد الفطر

طلال الغامدي(صدى):

هنأ مهاجم فريق الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا لهم الفرح والسعادة.

ونشر غوميز لاعب نادي غلطة سراي حاليا، صورة حديثة له موجها رسالة تهنئة للمسلمين، متمنيا لهم قضاء عطلة سعيدة مع أسرتهم.

وكان نادي الهلال قد أعلن رحيل بافيتيمبي غوميز عن صفوفه، بعد مسيرة رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم استمرت لـ3 مواسم ونصف.

وأبدى المهاجم الفرنسي سعادته بتجربته مع الهلال، والتواجد في المملكة، مؤكدًا أنه لن يجد مكانًا يسعده مثلهما.