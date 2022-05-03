محاكمة عاجلة لشاب تعرض لفتاة بتلمحيات جنسية

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب لاتهامه بالتعرض لفتاة بتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعةٍ جنسيةٍ منها.

وكان مقطع مصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهم خلال ارتكابه الجريمة بإحدي وسائل النقل.

وبالتزامن مع تداوله تقدمت المجني عليها ببلاغ للشرطة، وتم التوصل للمتهم، وإلقاء القبض عليه، حيث أقر بما نُسب إليه من اتهامات.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بسجنه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.