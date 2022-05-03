أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.94498، العملة مقابل الريال الواحد 0.25349

– الدولار: 3.75087، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

– درهم إماراتي: 1.02117، مقابل الريال الواحد 0.97927

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71789

– دينار أردني: 5.29043، مقابل الريال الواحد 0.18902

– دينار كويتي: 12.23223 مقابل الريال الواحد 0.08175

– دينار بحريني: 9.94884، مقابل الريال الواحد 0.10052

– الريال القطري: 1.03018، مقابل الريال الواحد 0.97071

-الدرهم المغربي: 0.37554مقابل الريال الواحد 2.66562

– الجنيه المصري: 0.20297، مقابل الريال الواحد 4.92675