أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.94498، العملة مقابل الريال الواحد 0.25349
– الدولار: 3.75087، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660
– درهم إماراتي: 1.02117، مقابل الريال الواحد 0.97927
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71789
– دينار أردني: 5.29043، مقابل الريال الواحد 0.18902
– دينار كويتي: 12.23223 مقابل الريال الواحد 0.08175
– دينار بحريني: 9.94884، مقابل الريال الواحد 0.10052
– الريال القطري: 1.03018، مقابل الريال الواحد 0.97071
-الدرهم المغربي: 0.37554مقابل الريال الواحد 2.66562
– الجنيه المصري: 0.20297، مقابل الريال الواحد 4.92675
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