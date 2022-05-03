رونالدو يبكي أمام الجماهير بعد مباراة برينتفورد

وكالات(صدى):

بكى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام “رونالدو” بتحية الجماهير المتواجدة في مسرح الأحلام بالبكاء؛ لكون هذه المباراة الأخيرة لـ مانشستر يونايت على ملعب “أولد ترافورد” خلال موسم 2021/ 2022 الجاري.

كما قام “رونالدو” بالتصفيق للجماهير المتواجدة في الملعب وهو يبكي، وبدا وكأنه يودع الجماهير، بعد موسم واحد فقط من انتقاله إلى اليونايتد.

ورجح البعض إمكانية انتقال “رونالدو” إلى باريس سان جيرمان أو العودة لصفوف ريال مدريد من جديد.

وشارك “رونالدو” أساسيا مع مانشستر يونايتد خلال المبا ة وسجل هدفًا تم إلغاءه وأحرز ثانٍ من ركلة جزاء بالدقيقة 61.