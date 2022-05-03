مرور 15 عامًا على لغز اختفاء الطفلة مادلين

وكالات(صدى):

يمر اليوم 15 عامًا على ذكرى اختفاء الطفلة الإنجليزية مادلين ماكان، والذي اختفت بشكل مرعب من غرفة نومها نومها خلال قضائها إجازة مع والديها بالبرتغال.

واختفت الطفلة عام 2007 حيث كانت تبلغ 4 أعوام من غرفة نومها في ظروف غامضة حيث تم الاشتباه في والديها قبل أن ترفع عنهما الاشتباه.

أما في عام 2020 فتم إعادة فتح ملف الطفلة بعد الاشتباه في “رجل” سبق له أن تورط في حوادث اعتداء جنسي على أطفال.

كما أعلنت السلطات أن كريستيان بوكنر هو مشتبه به رسميا في قضية اختفاء مادلين، وهو أول خيط حقيقي في لغز اختفاء الطفلة مادلين.