الهلال يقرر تأجيل مفاوضاته مع هيون سو

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة نادي الهلال تأجيل مفاوضاته مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جانغ هيون سو، في الفترة الحالية.

واتخذت الإدارة هذا القرار بسبب قرار غرفة فض المنازعات بمنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين بسبب قضية لاعبه محمد كنو الذي تم إيضا معاقبة بالإيقاف لمدة 4 أشهر، وفقا لـ”الرياضية”.

وتنتظر إدارة الهلال إيضاح الصورة حول مدى إمكانية إتاحة التسجيل لها من عدمه، وفي حال عدم قدرتها على التسجيل فسوف تسعى إلى إقناع اللاعب بالبقاء.