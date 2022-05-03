بالفيديو.. قطار يتوقف قبل دهس مصلين في أول أيام العيد

القاهرة(صدى):

تمكن قائد قطار خط القاهرة طلخا في مصر من منع حادث كاد أن يودي بحياة عدد من المصلين أثناء صلاة عيد الفطر المبارك.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما قام عدد من المصلين بالصلاة على خط السكة الحديدية دون الاكتراث بخطورة ذلك الأمر على حياتهم، وفقا لـ”العربية”.

ولاحظ السائق هذا الأمر فسارع في إيقاف القطار قبل أن يدهس المصلين، وتسبب ذلك في تعطل حركة القطارات لأكثر من ساعة، ما دفع البعض إلى المطالبة بالقبض على المتسببين في هذا الأمر ومعاقبتهم لضمان عدم تكرار هذا المشهد مرة أخرى حفاظا على سلامة الجميع.