دياز يوضح سبب هزيمة الهلال أمام الفيحاء

نواف السالم(صدى):

علق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رامون دياز، على الخسارة التي تلقاها فريقه أمام فريق الفيحاء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وقال “دياز” :”حاولنا تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز، لكننا لم نكن بكامل تركيزنا، وهذا أمر يحدث في كرة القدم، خسارتنا مؤلمة، لكن ليس أمامنا سوى العمل، وإنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن”.

وتابع :”بيريرا يملك اللمسة الأخيرة، وصناعة الفرص، وببساطة لم يوفق اليوم هو وجميع لاعبي الفريق، وسلمان الفرج كان يعاني من وعكة صحية، وبناءً على ذلك تم تغييره في الشوط الثاني”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تغلب على نظيره الهلال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.