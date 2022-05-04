الفراج: أمريكا ليست بخير

علي القحطاني(صدى):

رأى المحلل السياسي أحمد الفراج، أن أمريكا تشهد حالة من الفوضى، وأنها ليست بخير -على حد وصفه- مستشهدا بما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية، وبتسريبات كشفت أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء حكم تاريخي شرع فعليًا عمليات الإجهاض في جميع أنحاء أمريكا.

وقال الفراج: في سابقة تحكي الكثير عن الفوضى التي تضرب أطنابها في لأمريكا، تم تسريب التقارير الخاصة بتصويت المحكمة المزمع بخصوص الإجهاض، حيث يتوقع إلغاء قانون الإجهاض القديم الذي تم اقراره في ١٩٧٣، الوثائق المسربة نشرها إعلام اليسار التابع للحكومة.

وتابع: تتقاسم السلطة في أمريكا ٣ جهات، الرئيس والكونجرس، والمحكمة العليا، وهذا يعني أنه تم انتهاك أعلى سلطة قضائية، ولا يراودني شك أن التسريب تم الترتيب له من أعلى سلطة في امريكا، والهدف هو خلق ضغط شعبي على أعضاء المحكمة العليا المحافظين -الأغلبية حاليا-، وموقفهم صريح ضد الإجهاض.

وأضاف: ما حدث في انتخابات أمريكا الماضية، والإنحدار الذي وصلت له معظم منصات الإعلام ، التي أصبحت أبواقا للبيت الأبيض على طريقة ما يسمى إعلام العالم الثالث، واليوم يتم تسريب وثائق من المحكمة العليا، أمريكا ليست بخير ، رغما عن أنف الأبواق التي تروج خلاف ذلك: ما هي المفاجأة القادمة.