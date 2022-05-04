محمد رمضان يشعل مسرح جدة سوبر دوم

أميرة خالد(صدى):

افتتح الفنان المصري محمد رمضان، مساء الثلاثاء، موسم حفلات عيد الفطر 2022 في جدة، إذ أحيا الحفل الأول في جدة سوبر دوم، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وقدم محمد رمضان مجموعة من أغانيه الشهيرة ومنها مافيا، ونمبر 1، وغيرها، بالإضافة إلى تقديمه عدة استعراضات.

يذكر أن حفلات العيد، انطلقت أمس في جدة والرياض وأبها، بمشاركة عدد من نجوم الغناء العرب وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وأصالة وأميمة طالب ومحمد رمضان.