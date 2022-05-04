أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.94444، العملة مقابل الريال الواحد 0.25349

– الدولار: 3.75084، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661

– درهم إماراتي: 1.02116، مقابل الريال الواحد 0.97927

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71842

– دينار أردني: 5.29039، مقابل الريال الواحد 0.18902

– دينار كويتي: 12.22926 مقابل الريال الواحد 0.08177

– دينار بحريني: 9.94762، مقابل الريال الواحد 0.10053

– الريال القطري: 1.03017، مقابل الريال الواحد 0.97072

-الدرهم المغربي: 0.37580مقابل الريال الواحد 2.66379

– الجنيه المصري: 0.20294، مقابل الريال الواحد 4.92773