الخبراء يوضحون هل يمكن خرط أقراص فرامل السيارات عدة مرات؟

أميرة خالد(صدى):

يثار تساؤل دائما حول مدى صحة خرط قرص الفرامل وعدد المرات التي يمكن فيها الخرط ، وذلك نتيجة لارتجاج السيارة وزيادة مسافة الكبح عند الضغط على الفرامل.

وأفاد الخبراء بشأن عملية خرط أقراص الفرامل بأنها عملية آمنة إذا تم إتباع شروط وقواعد محددة، أولها سماكة أقراص الفرامل التي يجب أن تكون ملائمة لعملية الخرط، حيث يجب أن تتمتع بسماكة معينة كي تتحمل الحرارة المرتفعة الناتجة عن احتكاك الفحمات كي لا تتعرض للكسر.

َوأكد الخبراء أنه إذا كان أقراص الفرامل ما زالت سميكة، فإن عملية الخرط ستزيل عنها جميع أنواع التآكل والتقوس، وستعيدها إلى حالتها الجديدة، لافتين إلى ضرورة تغيير أقراص الفرامل بأخرى جديدة، والذي يعد الحل الأفضل في كافة الحالات.