تحت ستار المرض..امرأة تستدرج بائع مجوهرات لسرقته

القاهرة(صدى):

استدرجت سيدة في مصر بائع مجوهرات، عرض بضاعته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سرقت مشغولات ذهبية منه بالإكراه.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد بتعرضه للاعتداء بالضرب وسرقة مشغولات ذهبية منه تحت التهديد بالسلاح.

وأوضح المجني عليه أن السيدة قامت بمهاتفته وادعت معاناتها من مرض عضوي ورغبتها في شراء مصوغات ذهبية كان قد عرضها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفور حضوره فوجئ بـ3 أشخاص قاموا بالاستيلاء منه على المشغولات الذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

ونجحت الشرطة في ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص والسيدة زوجة أحدهم وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.