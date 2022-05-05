أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.98279، العملة مقابل الريال الواحد 0.25108

– الدولار: 3.75140، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657

– درهم إماراتي: 1.02132، مقابل الريال الواحد 0.97913

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70843

– دينار أردني: 5.29118، مقابل الريال الواحد 0.18900

– دينار كويتي: 12.23151 مقابل الريال الواحد 0.08176

– دينار بحريني: 9.95025، مقابل الريال الواحد 0.10051

– الريال القطري: 1.03032، مقابل الريال الواحد 0.97057

-الدرهم المغربي: 0.37876مقابل الريال الواحد 2.64296

– الجنيه المصري: 0.20299، مقابل الريال الواحد 4.92611